神戸が2戦連続100点ゲームで青森を圧倒し地区優勝マジック「1」

3月22日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第26節GAME2が開催された。

プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった愛媛オレンジバイキングスとライジングゼファー福岡の一戦。試合開始直後、愛媛は13－0のランを炸裂させ主導権を握ったかのように思えたが、福岡に意地を見せられ47－44で試合を折り返した。後半に入ると両者一歩も譲らぬ展開となるが、愛媛はリードを守りきり95－90で勝利し、プレーオフ進出を決めた。愛媛ではシャキール・ハインズが28得点7リバウンドでチームをけん引した。

西地区首位の神戸ストークスは、敵地で青森ワッツと対戦。試合序盤に神戸が試合の主導権を握ると、その後は安定した試合運びを見せ102－53とGAME1に引き続き100点ゲームで勝利し地区優勝へのマジックを「1」としている。ヨーリ・チャイルズが20得点7リバウンド5アシスト2ブロック、ルーク・メイも16得点13リバウンドでダブルダブルをマークした。

あいづ総合体育館では、東地区首位を争う福島ファイヤーボンズと信州ブレイブウォリアーズが激突。試合序盤から点を取り合う激しい展開となるも、福島のジャック・ナンジが前半だけで9得点を奪い、34－33で試合を折り返した。後半に入っても、両者一歩も譲らぬ展開となり、福島が53－56と3点ビハインドで迎えた最終クォーター。この10分間で信州の得点を5得点に抑え、69－61で勝利し、GAME1での借りを返した。ケニー・マニゴールトは24得点16リバウンド3スティールでダブルダブルを達成した。

そのほか、山形ワイヴァンズがノア・ウォーターマンの26得点11リバウンド6アシストの活躍でバンビシャス奈良に勝利。GAME1で敗れていた鹿児島レブナイズがベルテックス静岡に95－58で圧勝した。

3月22日に行われたB2リーグ戦の試合結果一覧と最新の順位表は以下の通り。

■3月22日のB2試合結果



鹿児島レブナイズ 95－58 ベルテックス静岡



福島ファイヤーボンズ 69－61 信州ブレイブウォリアーズ



岩手ビッグブルズ 51－80 熊本ヴォルターズ



青森ワッツ 53－102 神戸ストークス



ライジングゼファー福岡 90－95 愛媛オレンジバイキングス



山形ワイヴァンズ 79－60 バンビシャス奈良

■3月22日終了時点のB2順位表



【東地区】



1位 信州ブレイブウォリアーズ 38勝11敗



2位 福島ファイヤーボンズ 35勝14敗



3位 横浜エクセレンス 30勝19敗



4位 福井ブローウィンズ 29勝20敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝38敗



6位 山形ワイヴァンズ 11勝38敗



7位 青森ワッツ 10勝39敗

【西地区】



1位 神戸ストークス 44勝5敗



2位 愛媛オレンジバイキングス 33勝16敗



3位 熊本ヴォルターズ 30勝19敗



4位 鹿児島レブナイズ 25勝24敗



5位 ライジングゼファー福岡 21勝28敗



6位 バンビシャス奈良 15勝34敗



7位 ベルテックス静岡 11勝38敗

【ワイルドカード】



1位 福井ブローウィンズ 29勝20敗



2位 鹿児島レブナイズ 25勝24敗



3位 ライジングゼファー福岡 21勝28敗



4位 バンビシャス奈良 15勝34敗



5位 ベルテックス静岡 11勝38敗



6位 岩手ビッグブルズ 11勝38敗



7位 山形ワイヴァンズ 11勝38敗



8位 青森ワッツ 10勝39敗

【動画】同地区対決となった福岡vs愛媛のハイライト