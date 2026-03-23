DEZERTが、コンセプトライブ『study』の東名阪ツアーおよびホールツアーを開催する。

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本情報は、幕張メッセイベントホールにて行われた初の47都道府県ツアーのグランドファイナル公演『DEZERT 47AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」』の終演後に発表されたもの。同公演では、Ken（L’Arc-en-Ciel）プロデュースによる最新楽曲「音楽」をライブ初披露。同曲は、自らが“音楽”に向き合うその姿勢を謳うメッセージソングであると同時に、歩みを共にする者に向けたラブソングとなっている。

コンセプトライブ『study』は、過去アルバム作品を軸に構成された“再現型ライブ”企画。初のツアーとなる今回は、2026年5月22日の東京 恵比寿The Garden Hall公演を皮切りに、東京4公演、名古屋2公演、大阪2公演の全8公演が行われる。

また、7年ぶりとなるホールツアーは、2026年9月より東京、名古屋、大阪をまわる。現時点では日程および会場のみの発表となっており、詳細は後日アナウンスされる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）