サツドラホールディングス<3544.T>がしっかり。１９日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１０２０億円から１００５億円（前期比０．３％増）へ、営業利益を１８億円から１１億円（同３４．３％減）へ、純利益を８億円から４億円（同４７．９％減）へ下方修正したが、目先の悪材料出尽くし感から下値に買いが入っているようだ。



ドラッグストア業界における競争環境の激化に伴い、既存店の客数が想定を下回っていることに加えて、中国からの渡航自粛要請の影響などによりインバウンド需要が計画下振れとなっていることが要因。また、売上総利益率の改善に向けた各種施策が想定どおりの効果を得られていないことや、来年度以降の収益基盤強化に向けたシステム投資なども利益を圧迫する。



なお、第３四半期累計（２５年５月１６日～２６年２月１５日）決算は、売上高７５８億６５００万円（前年同期比０．２％増）、営業利益９億３２００万円（同２７．７％減）、純利益４億８５００万円（同３１．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS