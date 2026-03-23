大会名：フォーティネット ファウンダーズ カップ

期間：3/19～22

コース：シャロン・ハイツG&CC

ヤード：6542

パー：72

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渋野 日向子 フォーティネット ファウンダーズ カップの戦績、順位は？

フォーティネット ファウンダーズ カップが3/19～22、シャロン・ハイツG&CC（6542ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日72位タイでスタート。第2ラウンドは76位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：2バーディ、3ボギーの73、トータル73で72位タイ

第2ラウンド：1バーディ、2ボギーの73、トータル146で76位タイ

今大会の概要

優勝は韓国のキム ヒョージュ。通算16アンダー、賞金450,000ドルを獲得した。日本勢は山下 美夢有と畑岡 奈紗が、通算10アンダーで5位タイにランクインした。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載