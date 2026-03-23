Kis-My-Ft2の玉森裕太がInstagramで、宮田俊哉に焼肉をご馳走になったことを報告。玉森が焼肉をパクつく幸せそうな笑顔ショットなどを連投した。

【写真】玉森裕太に宮田俊哉が焼肉をご馳走＆バースデーメッセージ

■宮田目線だから！？ 玉森の自然体な表情にファン歓喜

玉森は「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」と添えて、4点の写真を投稿。

白Tシャツ姿の玉森が、分厚い肉が載った皿を両手で持った、横顔ニコニコショットをはじめ、肉を口に運び、あまりのおいしさに目を丸くする表情。さらにキムチやナムルなどが盛られた皿や、焼肉のたれやレモンも見えるテーブルの前で、口元に手を添えて噛みしめるようにカメラ目線。

そしてトングを持つ玉森のナチュラルな瞬間も、料理越しに写し出されている。

宮田が撮影であろう写真だけに、玉森が見せた自然体な笑顔にファンは歓喜。「宮玉尊い」「お肉にかぶりつく玉ちゃんかわいすぎる」「シンプルな白Tなのに爆イケ」「手品ニキとのデート報告ありがとう」「分厚いお肉幸せそう」などといった声もコメント欄に続々と到着している。

玉森は3月17日に誕生日を迎えており、宮田は自身のXで当日の0時1分に「玉森くんお誕生日おめでとう」という祝福メッセージを投稿していた。

■「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」（玉森）

■「玉森くんお誕生日おめでとう」（宮田）