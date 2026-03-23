Snow Man の公式Xが更新され、3月25日21時にYouTubeで公開される「BANG!!」のMVティザー映像が公開された。

【動画】Snow Man「BANG!!」のMVティザー映像／【写真】佐久間大介と福田雄一のやりとり／コンビニエンスストアを思わせる「Snow Mart」の告知ビジュアル

■Snow Man「BANG!!」MVティザー映像が公開

「ここはとある無法都市。コンビニエンスストアSnow Martを隠れ蓑に9人の凄腕エージェントが街に巣食う悪を狩る。裏社会の住人たちは振りかかる冷たい鉄槌を恐れ、彼らをこう呼んだ。Snow manと」とナレーションが入る。

映像は夜の街を上空から捉えたスケール感のあるカットでスタート。車が走る道路やビル群の光が次々と映し出され、後半ではトラックの荷台が映る。

荷台に集結したメンバーは、ファーやラメ、鮮やかな柄アイテムを取り入れた、個性あふれるストリート感のあるスタイリングを披露。

ラストには「2026.03.25 21:00 on YouTube」と表示され、MV公開日時が告知された。

夜の都市空間を駆け抜けるようなスピード感ある映像と、トラックの荷台で佇むメンバーの姿が印象的で、クールかつスリリングな雰囲気が際立つティザー映像となっている。

ファンからは「かっこよすぎて気失う」「映画のようなクオリティ」「数秒だけで胸熱すぎて最高」「しょっぴー脚長すぎて一瞬ラウかと思った」「鳥肌立った」「もふもふ帽子のめめカワイイ」など、多くの反響が寄せられている。

■声優の杉田智和がナレーションを担当。佐久間大介「提案させていただいたら、本当に夢が叶いました」

また、ナレーションをTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』で主人公・坂本太郎の声を担当する声優・杉田智和が務めていることも注目を集めている。

この起用について、佐久間大介は自身のXで「提案させていただいたら、本当に夢が叶いました。杉田さん！！本当にありがとうございます！！！超絶嬉しいです！！！！！！！！」と喜びを投稿。ティザー映像への参加が、佐久間の提案から実現したことを明かした。

これに映画『SAKAMOTO DAYS』で監督を務める福田雄一も反応し、「おーーーーーっ！！ 杉田さん！！ 佐久間くん！！ ありがとうございます！！ 胸熱過ぎます！！」と投稿。

さらに佐久間が完成披露試写会を祝福すると、福田監督は「佐久間くん、ありがとうございます ほんと、目黒くんのアクションも最高なので、早く観て欲しいです！！ しかし、こんなメッセージ頂けるなんて、SnowManって、マジ最高過ぎます」と返信した。

その後も佐久間は「Snow Manの『#BANG!!』のMVも楽しみにしててください！！ 僕はとあるキャラクター達を意識してますんで(^^)」とつづっており、MV本編への期待をさらに高めている。

■コンビニエンスストアを思わせる「Snow Mart」の告知ビジュアルも公開

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