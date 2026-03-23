Snow Manの岩本照がInstagramで雪山登山ムービーを公開した。

■一瞬でフード＆フェイスマスクまで真っ黒な忍者のような姿に

【動画】岩本照がキャラTシャツから黒ずくめ“忍者風”登山ルックになる変身ムービー①②

動画は「変身～●（※●＝忍者の絵文字）」と添え、トゥー・チー・チェン「シークレット カクレンジャー」をBGMに公開。ティンカー・ベルが描かれた青い半袖Tシャツをまとい、キャップとマスク姿の岩本が靴を持って登場し、下に落として蹴り上げた…かと思ったら、サングラス＆フードからフェイスマスクまで全身真っ黒な、忍者のような登山ルックに変身！リュックには一眼レフカメラも。

足元のカメラを拾い上げて自撮りすると、背景には青空と山々と樹氷が並ぶ、美しい冬ロケーションが広がっている。カメラを動かして雄大な景色を映し出し、最後はピースして締め括った。

コメント欄には「ティンカー・ベルのTシャツ着てるのかわいい」「ひーくんかっこいい」「最後のピースがかわいすぎる」「変身シリーズ大好き」「本格的な雪山登山すごい」などといったファンの声が続々と到着。

岩本は以前も、Snow Man「カリスマックス」をBGMに、半袖Tシャツ姿から雪山登山ルックになる「変身～」動画を投稿していた。

■最後のピースまで見逃せない“変身”ムービー

■「カリスマックス」がBGMの“変身”ムービー