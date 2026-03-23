23日13時現在の日経平均株価は前営業日比2126.17円（-3.98％）安の5万1246.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は60、値下がりは1515、変わらずは8と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは7銘柄にとどまり、218銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を381.05円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が179.7円、東エレク <8035>が140.39円、ＳＢＧ <9984>が68.19円、中外薬 <4519>が68.09円の押し下げと続く。



プラス寄与トップは第一三共 <4568>で、日経平均を4.81円押し上げ。テルモ <4543>が2.81円、ソシオネクス <6526>が0.64円、ＺＯＺＯ <3092>が0.30円、オリンパス <7733>が0.27円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は海運で、以下、非鉄金属、不動産、機械、石油・石炭、建設と並ぶ。



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