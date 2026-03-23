『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』

昨年開催されたミスSPA！2025グランプリを獲得した美女たちのデジタル写真集が発売。大阪府生まれの空見みあは、T150、B93、W58、H90というプロポーションでグラビアほか、声優としても活動中。趣味はコスプレ、アニメ鑑賞で、最新情報は公式X（@srm_mia）などで発信している。

本作は、沖縄で撮影を敢行。水着からこぼれそうなマシュマロボディ、黒ランジェリーのセクシーショットもたっぷり収録されている。表紙には、クリーミーな泡まみれの姿を採用。そして、沖縄らしいハイビスカスの花びらを持った愛嬌たっぷりな表情や、柔らかヒップがまぶしいイエロービキニ姿、さらに黒ランジェリー姿も披露している。

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：日暮翔 ヘアメイク：海瀬志津奈・塩田結香（JULLY） スタイリング：沼田美咲

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNR38VZ4

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