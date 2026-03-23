春は「ジーンズ」こう穿く！【studio CLIP】40・50代が真似したい「垢抜けコーデ術」

王道のアイテムだからこそ、ジーンズは“どう穿くか”がとても大事。特に春は、ただのカジュアルではなく、華やかさや甘さを感じさせる着こなしがおすすめです。そこでお手本にしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のおしゃれスタッフによるスタイリング。大人に似合い、垢抜けのヒントになりそうなコーデをピックアップしました。

レースを重ねてトレンドの着こなしに

【studio CLIP】「バギーバレルデニムパンツ」\5,210（税込・セール価格）

ゆるりとしたバレルシルエットのジーンズは、トレンド感のあるスタイルを楽しめるアイテム。レースのワンピを上から重ねることで、カジュアルなデニムコーデに華やかさがプラスされます。スポーティーなスウェットスタイルも、レースを加えることでぐっと新鮮な印象に。腰まわりをうまくカバーできそうなところも、この着こなしの魅力です。

チュニックブラウスで作る甘辛バランス

ふんわりとしたチュニックブラウスを合わせれば、デニムのカジュアル感にやわらかな甘さが加わります。華やかなブラウスとデニムのラフさが合わさって、程よく抜け感のあるスタイリングに。ゆったり × ゆったりの組み合わせを、ビスチェで引き締めるのも真似したいテクニック。小物で差し色をプラスして、遊び心のある雰囲気に仕上げるのもおすすめです。

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Writer：Anne.M