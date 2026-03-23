ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、後ろ姿までかっこよくてオシャレな、ディズニーデザイン「キッズ後ろ切替Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キッズ後ろ切替Tシャツ」ミッキー＆フレンズ

© Disney

価格：1,790円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

後ろ：ヨーク切替え

素材：＜カットソー＞綿100％（天竺）、【リブ部分】綿95%ポリウレタン5%（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー＆フレンズ」デザインの長袖Tシャツ。

後ろ身頃が配色で切り替えられたデザインで、後ろ姿でオシャレに差をつけられます！

男の子も女の子も着られるユニセックス仕様なのもうれしいポイント。

「ブラウン系」と「グリーン系」の2種類のデザインがラインナップします。

ブラウン系

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ブラウンを基調とした「ミッキー＆フレンズ」デザインのTシャツ。

落ち着いた色合いで、どのようなボトムスとも相性バッチリです☆

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前面には「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」が仲良く大集合！

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後ろは、ブラウンとアイボリーの配色切り替えになっています。

グリーン系

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グリーンがアクセントの「ミッキー＆フレンズ」のTシャツ。

アイボリーが基調で、首周りと袖口がグリーンで可愛らしい雰囲気☆

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前面には、「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」、「グーフィー」の姿も！

かすれ調のプリントで表現されています。

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後ろはアイボリーとグリーンの配色使いになっています。

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＜素材アップ＞

綿100％素材なので、快適に着ることができます。

前と後ろで雰囲気が変わって楽しい！

後ろ姿までかっこよくてオシャレな、ディズニーデザイン「キッズ後ろ切替Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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