ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、羽織りとしても使うことができる、ディズニーデザイン「刺しゅうデニムシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺しゅうデニムシャツ」ミッキー＆フレンズ

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央全開ボタン留め、左胸ポケット

後ろ：ヨーク切替え、前より少し丈長

裾：両脇丸カット

素材：＜織物＞綿100％（デニム）

製品洗い加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー＆フレンズ」デザインのデニムシャツ。

大人の女性がさりげなく着られることをコンセプトにした、ゆったりシルエットになっているのがポイントです。

裾は後ろが少し長くておしり周りをカバーできるのもうれしい！

© Disney

胸ポケットには、一筆書きで表現されたミッキーモチーフの刺繍が施されています。

© Disney

前面には「プルート」と、「プルート」の背中に乗っている「チップ＆デール」のユニークな刺繍が、

© Disney

背面には、「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」の刺繍入り。

みんなカウボーイ姿でカッコイイ☆

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は程よい肉厚の綿100％デニム素材を使用しています。

様々な着こなしが楽しめて重宝しそう！

羽織りとしても使うことができる、ディズニーデザイン「刺しゅうデニムシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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