カウボーイ姿のミッキー＆フレンズの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「刺しゅうデニムシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、羽織りとしても使うことができる、ディズニーデザイン「刺しゅうデニムシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺しゅうデニムシャツ」ミッキー＆フレンズ
© Disney
価格：7,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央全開ボタン留め、左胸ポケット
後ろ：ヨーク切替え、前より少し丈長
裾：両脇丸カット
素材：＜織物＞綿100％（デニム）
製品洗い加工
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキー＆フレンズ」デザインのデニムシャツ。
大人の女性がさりげなく着られることをコンセプトにした、ゆったりシルエットになっているのがポイントです。
裾は後ろが少し長くておしり周りをカバーできるのもうれしい！
© Disney
胸ポケットには、一筆書きで表現されたミッキーモチーフの刺繍が施されています。
© Disney
前面には「プルート」と、「プルート」の背中に乗っている「チップ＆デール」のユニークな刺繍が、
© Disney
背面には、「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」の刺繍入り。
みんなカウボーイ姿でカッコイイ☆
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は程よい肉厚の綿100％デニム素材を使用しています。
様々な着こなしが楽しめて重宝しそう！
羽織りとしても使うことができる、ディズニーデザイン「刺しゅうデニムシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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