俳優・ムロツヨシが２３日、都内でＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（４月２日配信開始、土井裕泰監督）配信直前イベントに登壇し、酒の席に関する葛藤を語った。

「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平氏の同名漫画が原作。ヤクザなど厄介な依頼人の案件ばかりを受ける型破りな弁護士・九条と、正反対に正義を追う弁護士・烏丸らによるクライム・エンターテインメントを描く。

ムロは、伏見組の若頭・京極清志役を演じている。柔和なパブリックイメージのムロだが、本作では全身入れ墨姿のヤクザ役に挑み「オファーをいただいた時は、『いや、さすがに』を３回言いました」とためらいもあった様子。「だけど、（プロデューサーの）京極役のムロさんを見てみたいというすてきな言葉の船に乗ろうと。皆さんがいつも見てくれているイメージとは真逆かもしれないけど、やりがいがありました」と手応えをのぞかせた。

本作にちなみ、キャスト陣が独自のルール・モラルを発表することに。ムロは、「これは何が言い悪いとかではなく、５０歳俳優の悩み」と前置きし、「飲みに誘えなくなったねえ…」と首をかしげながら告白した。

その理由を「昨今のアルコールハラスメントとか」と明かし、「これが白とか黒とかグレーとかではないんだけど。誘わなくしたよ」と俳優仲間らに気軽に酒の席にあえて誘わないようにしていることを明かした。

イベントには柳楽優弥、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗、池田エライザらも登壇した。