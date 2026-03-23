TWICE・NAYEON、自然体な魅力を余すことなく表現 「VIVAIA」初のセレブリティに起用
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのNAYEONが、「VIVAIA」の2026年春キャンペーン「Feel the Comfort」のビジュアルに登場した。
【別カット】自然体な魅力満載！春っぽいビジュアルのNAYEON
同キャンペーンは、VIVAIAがブランドキャンペーンとして初めてセレブリティを起用する、記念すべきプロジェクトとなる。ダイナミックなニューヨークのエネルギーを背景に、NAYEONは自信に満ちたステージプレゼンスと洗練されたパーソナルスタイルをまとい、モダンな都会の街並みを軽やかに歩く。控えめでありながらも印象的な存在感を放ち、その自然体の魅力を余すことなく表現している。
NAYEONは、新作のサテン素材「Jogger Sneakerina」とアイコニックな「Margot Mary Jane」を着用。柔らかさと構築的なフォルム、そしてフェミニンさと機能性を兼ね備えたシルエットが魅力を放っている。軽量設計とクッション性に優れたインソールがNAYEONの一歩一歩をしなやかにサポートし、都市のリズムに寄り添いながら、フラットシューズの新たな可能性を提示。一つひとつのフレームがNAYEONの動きとリアリティを捉え、何気ない瞬間を自信に満ちたスタイルへと昇華させている。
NAYEONは「あなたにとって“快適”とは何ですか」という問いに対し、「本当の自分でいられるときです」とコメント。その言葉は、本キャンペーンが掲げるメッセージ―自信、ありのままの自分、そして心地よさが自然に重なり合う瞬間を象徴している。
【コメント全文】
――初めてこのシューズを履いたときの感想は。
とても快適で、驚くほど軽いと感じました。
――どんなときに一番“心地よい”と感じますか。
シャワーを浴びて、ベッドに横になっているときです。
――NAYEONさんにとって“快適さ”とは。
ありのままの自分でいられることです。
――ファッションで最も大切にしているポイントは。
トレンドであることも重要ですが、常に快適であることが大前提です。
――今日のNAYEONさんのおすすめは。
今履いている「Margot Mary Jane」を選びます。シンプルで快適なところがお気に入りです。特に、柔らかくクッション性のあるインソールが大好きです。
【別カット】自然体な魅力満載！春っぽいビジュアルのNAYEON
同キャンペーンは、VIVAIAがブランドキャンペーンとして初めてセレブリティを起用する、記念すべきプロジェクトとなる。ダイナミックなニューヨークのエネルギーを背景に、NAYEONは自信に満ちたステージプレゼンスと洗練されたパーソナルスタイルをまとい、モダンな都会の街並みを軽やかに歩く。控えめでありながらも印象的な存在感を放ち、その自然体の魅力を余すことなく表現している。
NAYEONは「あなたにとって“快適”とは何ですか」という問いに対し、「本当の自分でいられるときです」とコメント。その言葉は、本キャンペーンが掲げるメッセージ―自信、ありのままの自分、そして心地よさが自然に重なり合う瞬間を象徴している。
【コメント全文】
――初めてこのシューズを履いたときの感想は。
とても快適で、驚くほど軽いと感じました。
――どんなときに一番“心地よい”と感じますか。
シャワーを浴びて、ベッドに横になっているときです。
――NAYEONさんにとって“快適さ”とは。
ありのままの自分でいられることです。
――ファッションで最も大切にしているポイントは。
トレンドであることも重要ですが、常に快適であることが大前提です。
――今日のNAYEONさんのおすすめは。
今履いている「Margot Mary Jane」を選びます。シンプルで快適なところがお気に入りです。特に、柔らかくクッション性のあるインソールが大好きです。