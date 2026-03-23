8人組グループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が、28日に放送されるHBCテレビ『あぐり王国北海道NEXT』（後5：00）に出演する。



3人は先週に続きゲストとして登場。北海道酪農を学ぶ「ミルクランド北海道ツアー」を体験する。



今週は音更町にある「よつ葉乳業十勝主管工場」で、生乳がどのようにして消費者へ届くのかを学ぶ。あぐり一行の前には、ヨーグルト、アイス、バター、チーズなどの商品がずらり。その中から気になる商品を選んで実食する。



その後、バターの製造ラインに入り、生乳からバターに加工される工程を学んでいく。3人は大きなマシーンでバターが作られていく様子に大興奮。最後は、牛乳と乳製品を使った絶品料理を堪能する。