投資にハマる水谷隼、久々に株買う 含み損だった株の現状も説明「下がったらソーリー」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。大きな含み損を抱えていた持ち株を利確したことを報告し、新たな株を購入したことを伝えた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株の銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損を説明。
損切りをしているかと思いきや、9日の日経平均株価は一時マイナス4000円以上の値下がりもあり、水谷はXで「ずっとバカにされて否定され続けたけど、耐えて耐えてついに打ち返した」とプラ転になったことを伝えていた。
投稿したスクショでは、マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損からプラス440万5187円（＋3.93％）の含み益になっていた。
そこから2週間ほど経過した本日、日経平均株価が再びマイナス2000円以上の下落があり「一旦ダブルインバース処理して久しぶりに株買ったよ 下がったらソーリー」と報告。長く含み損だった持ち株を利確し、新しく株を仕込んだことを伝えた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株の銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損を説明。
投稿したスクショでは、マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損からプラス440万5187円（＋3.93％）の含み益になっていた。
そこから2週間ほど経過した本日、日経平均株価が再びマイナス2000円以上の下落があり「一旦ダブルインバース処理して久しぶりに株買ったよ 下がったらソーリー」と報告。長く含み損だった持ち株を利確し、新しく株を仕込んだことを伝えた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。