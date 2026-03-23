南海キャンディーズ山里亮太（48）が23日、MCを務める日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に生出演した。

番組終盤のニュースのコーナーで「日米首脳会談でのホルムズ海峡の安全確保をめぐる議論については高市総理大臣が会談後、『法律の範囲内で、できること、できないことがあるので、きっちりと説明した』としていました。会談の出席者によりますと、高市総理は『正式な停戦合意までは自衛隊の派遣は難しいとの認識を伝え、トランプ大統領もこうした日本側の説明に理解を示した』ということです」と伝えた。

さらに「また複数の政権幹部は高市総理が『自衛隊の派遣は難しいと説明する際に憲法9条による制約があることにも触れた』としています」とも伝えていた。

そして「トランプ大統領は、日米首脳会談後の20日、FOXニュースの取材の中で『日本は必要とあれば支援してくれるだろう』としつつも『日本には憲法上の制約がある』発言しています」とも伝えた。

この報道に対して意見を求められた山里は「かなり危険な場所に自衛隊を派遣せずにすんだことはいいことなんだと思うんですけど、日本側の説明が受け入れられたとしても、別の形で協力、負担を求められることはないのか、っていうのは気になりますね」と述べた。