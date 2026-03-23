MORE STARが、新曲「相ラブユー」を3月21日に配信リリースした。

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同楽曲は、MORE STARのコンセプト“WITH KAWAII（いつも一緒に）”という思いを、ストレートに表現したラブポップチューン。誰かを想う気持ちと、誰かに想われているあたたかさ、お互いに想い合う関係性“相思相愛”をまっすぐな言葉で描き、リズミカルなメロディラインに乗せてキュートに届ける。曲中の思わずキュンとしてしまう告白にも注目だ。

なお、MORE STARは7月7日に豊洲PITで『MORE STAR 1st ワンマンライブ』を開催予定で、プレイガイド最速先行を3月29日23時59分まで受付中。さらに、4月14日にヒューリックホール東京で開催される『MORE STAR 単独ライブ 2nd STAR』も3月29日23時59分までプレイガイド最速先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）