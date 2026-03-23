ブレーメンGK長田澪がドイツ誌の週間ベストイレブンに選出！残留争いの直接対決で好守連発
ブレーメンの長田澪(ドイツ名 ミオ・バックハウス)がドイツ誌『Kicker』の週間ベストイレブンに選出された。
長田は、21日に行われたブンデスリーガ第27節ヴォルフスブルク戦に先発し、前半終了間際に相手選手の至近距離からのボレーシュートを左手一本でセービングするなど好守を連発し、1-0での勝利に貢献していた。
試合後、「ミオがマッチウィナーだ」と指揮官であるダニエル・ティウーネ監督はコメントし、さらにレオナルド・ビッテンコートも「僕は彼のファンなんだ。あの年齢で彼が見せているパフォーマンスは、本当に素晴らしいよ」と語るなどチーム内からは称賛の声が相次いだ。
『Kicker』の週間ベストイレブンは以下のとおり。
GK 長田澪(ブレーメン)
DF イェンス・カストロップ(ボルシアMG)
DF ラミ・ベンセバイニ(ボルシア・ドルトムント)
DF ヴィリ・オルバン(ライプツィヒ)
DF ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン・ミュンヘン)
MF アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
MF セルジ・グニャブリ(バイエルン・ミュンヘン)
MF マイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)
FW マルヴィン・ピエリンガー(ハイデンハイム)
FW デニス・ウンダフ(シュツットガルト)
FW ブラヤン・グルダ(ライプツィヒ)