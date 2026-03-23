ブレーメンの長田澪(ドイツ名 ミオ・バックハウス)がドイツ誌『Kicker』の週間ベストイレブンに選出された。



長田は、21日に行われたブンデスリーガ第27節ヴォルフスブルク戦に先発し、前半終了間際に相手選手の至近距離からのボレーシュートを左手一本でセービングするなど好守を連発し、1-0での勝利に貢献していた。



試合後、「ミオがマッチウィナーだ」と指揮官であるダニエル・ティウーネ監督はコメントし、さらにレオナルド・ビッテンコートも「僕は彼のファンなんだ。あの年齢で彼が見せているパフォーマンスは、本当に素晴らしいよ」と語るなどチーム内からは称賛の声が相次いだ。





さらに、ドイツ紙『Bild』が6段階評価の採点(1が最高、6が最低)で長田に対して最高評価となる1.0を与えるなど、長田は現地メディからも称賛されていて、『Kicker』では『Bild』と同様の採点方式で1.5の高評価を得てマイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)らとともに週間ベストイレブンに選ばれた。『Kicker』の週間ベストイレブンは以下のとおり。GK 長田澪(ブレーメン)DF イェンス・カストロップ(ボルシアMG)DF ラミ・ベンセバイニ(ボルシア・ドルトムント)DF ヴィリ・オルバン(ライプツィヒ)DF ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン・ミュンヘン)MF アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)MF セルジ・グニャブリ(バイエルン・ミュンヘン)MF マイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)FW マルヴィン・ピエリンガー(ハイデンハイム)FW デニス・ウンダフ(シュツットガルト)FW ブラヤン・グルダ(ライプツィヒ)