「motorola razr 60」のW杯限定モデルが登場

モトローラ・モビリティ・ジャパンは23日、FIFAワールドカップ2026限定モデルのスマートフォン「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」を3月31日に発売する。

価格は10万2026円。Amazon.co.jpで販売され、サイトではすでに予約受付を開始している。

「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」は、2025年10月に発売された「motorola razr 60」をベースにしたAndroidスマートフォンで、メモリーは8GB、ストレージは256GBを備える。

デザインは、サッカーのフィールドからインスピレーションを得たもので、背面にゴールドカラーの「motorola」と「FIFAワールドカップ2026」のロゴがデザインされている。また、「FIFAワールドカップ2026」限定壁紙コレクションや、大会で使用している音源が着信音として利用できる。

また、3月31日まで日本戦観戦チケットが当たるキャンペーンが開催されている。期間中、モトローラの公式Xアカウント「@MotorolaJP」をフォローし、キャンペーンポストに対し希望の観戦日をコメントした引用リポストをすると応募できる。抽選で、6月14日または25日の日本戦観戦チケットが、合計5組10人に当選する。