auコマース＆ライフは、3月23日～26日に、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で「三太郎の日」と「お買い物ラリー」を組み合わせた特別コラボ企画を実施する。

新生活に向けた日用品の買い替えや卒業・入学シーズン向けのアイテム需要に応えるもので、ドラッグストアの「サンドラッグ.com」およびファッションブランド「神戸レタス」の2店舗と協力し、大幅なポイント還元や割引を提供する。

最大39％還元のポイント特典

3月23日に実施される「三太郎の日」特典では、Pontaパス会員がau PAY カードで支払うと、最大5％が還元される。これに加え、複数店舗での買い回りに応じてポイントが加算される「お買い物ラリー」で最大5％、通常の「買い得メンバーズ」で最大10％、店舗独自の還元で最大19％が設定されており、これらを合計すると最大39％となる。

「お買い物ラリー」の適用には、キャンペーンページからのエントリーと、1店舗あたり総額1000円以上の購入が必要。「三太郎の日」は23日23時59分まで、「お買い物ラリー」は26日9時59分まで実施される。

サンドラッグ.comでの日用品・医薬品還元

「サンドラッグ.com」では、新生活のまとめ買いを支援する特典を用意する。対象商品の購入で最大30％のポイントが還元されるほか、用途に応じた複数の割引クーポンが配布される。

目玉商品として、春先の準備に欠かせない医薬品やコスメ、日用品などの幅広いアイテムがセール対象となる。期間は3月26日9時59分まで。

目玉商品例

神戸レタスでの春服・セレモニースーツ割引

「神戸レタス」では、春の新作や学校行事向けのアイテムを対象としたセールが実施される。人気アイテムが最大60％割引となるほか、卒業式や入学式に活用できる「セレモニースーツ」10商品以上が大幅値引きとなるタイムセールも行われる。

さらに、最大1万円割引のクーポンが当たる「春服ガチャ」や、アプリのプッシュ通知受取者限定の先着半額クーポンなども提供される。

また、Pontaパス会員向けの「Pontaパス ポイントUPセレクト」により、対象商品の購入で最大50％のポイント還元も行われる。期間は同じく3月26日9時59分まで。

割引セール例