阪神24歳は「隠れドラ1になり得る…」投手→野手転向ドラ1の歩みが話題、脅威の.318「やっぱりセンスがすごい」

西純矢は現在ファームで4番を打っている（C）産経新聞社

リーグ連覇を狙う阪神では先の常勝軍団を見据える取り組みも注目されている。



現在ファームで育成選手ながら、4番を任されているのが西純矢だ。

【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン

3月22日に行われたファーム・リーグ西地区のソフトバンク戦に「4番・右翼」で先発した西純矢は4回無死二、三塁の好機に内野安打を記録、これで5試合連続安打と堅調な活躍を続けている。直近ではファームで4番を任されるなど野手転向1年目にして、ファームで打率.318（22日現在）を記録。

3月10日の西武とのオープン戦（甲子園）では6回の守備から途中出場すると、1−1の8回一死三塁の好機に決勝タイムリーをマークしたことも話題を呼んだ。

投手としても通算12勝をマークしている西純が打者転向を決断したというニュースは昨季大きく話題を集めた。

創志学園時代に高校通算25本塁打を放ち、プロでも豪快にアーチをかけるなど、打撃の良さで知られたとあって、厳しい道のりをどう歩んでいくか注目されていたが、懸命に食らいついている。