女優の北川景子が２３日、都内で「キッコーマン豆乳 ２０２６年度事業戦略＆新ＣＭ発表会」に出席した。

豆乳カラーの衣装で登場した北川は「白っぽいこの衣装を選びました」と笑顔。豆乳について「毎日飲むんですけど、初めて飲み始めたのが１７歳のときに東京に出てきてモデルの仕事を始めたとき。きれいな先輩が美容と健康のために飲んでいるのを見てから毎日飲んでいます」と愛を口にした。

さらに、「ジムの先生からプロテインの粉と飲むのが良いよと教わって、４、５年はプロテインと一緒に飲んでます」と説明。豆乳を用いた食事も作るといい「一番多いのはお鍋。スープにしたりパウンドケーキを焼くときに使ったりするとおいしかったりする」と明かした。

２児の母でもあることから「子育ても体力が必要なので、健康のためにたんぱく質をたくさんとらなきゃなとなる。（栄養を）サポートするために豆乳を飲んでます」力説。子育てで一番忙しいのは朝だといい「朝ご飯を用意して食べさせて着替えさせて、日によっては弁当も作る。合間に栄養をとるためにプロテインを飲みます」と語っていた。