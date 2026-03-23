俳優・柳楽優弥、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が２３日、都内でＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（４月２日配信開始、土井裕泰監督）配信直前イベントに登壇した。

「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平氏の同名漫画が原作。ヤクザなど厄介な依頼人の案件ばかりを受ける型破りな弁護士・九条間人（たいざ、柳楽）と、正反対に正義を追う弁護士・烏丸真司（松村）らによるクライム・エンターテインメント。

“悪徳弁護士”とも呼ばれる九条役の柳楽は「倫理観がバグるという感じがする。今の時代に改めてとても見る価値が生まれる作品」と本作の魅力をアピールした。

松村は、東大卒の若きエリート弁護士役。主演・柳楽との初共演について「圧倒されっぱなしだった。（芝居を目の当たりにして）『俺はこうなれないんだ』と嫉妬が止まらないような、憧れの人です」と尊敬の念を語った。

柳楽は松村の言葉に照れ笑いしながら「北斗君のこと、ほんと大好きですね。撮影が６か月くらいに及ぶ作品でしたが、幸せな時間だった。人柄も好きだし全部好きです」と目尻を下げていた。