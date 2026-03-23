女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ ２３区 Ａｏｙａｍａ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｓｔｏｒｅ」で記者発表会に出席した。

洋服選びのこだわりを「動きやすいお洋服が大好きで、普段洋服を選ぶときも動きやすいかどうかを重視する」。この日は春らしいスタイリングを紹介し「この服を着て、お花見デビューしたい。友だちと行きたいけど、ちょっとラフな中にもしっかりした印象を残せるので、せっかくなので先輩たちとも行きたい」と笑った。

店内は朝、昼、夜の時間帯を３つのエリアで区切られている。自身のルーチンについて聞かれると「とにかく寝ることが大好きなので、朝は家を出るギリギリまで寝て、夜も帰ったらすぐ寝られるように移動の間に家に帰ってからの段取りを組んで、段取り通りに動く」と紹介。理想の睡眠時間は「７時間」というが、「長ければ長いだけ、いくらでも寝られます」と明かした。

この日はブランドアンバサダーとしてテープカットも実施。「始まる前はすごい緊張していたけど、楽しかった。（テープを）切るのも最後になって、あわあわしていました」と振り返った。