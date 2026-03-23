◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの場面で５打席目に向かわずに、代打が送られて途中交代した。この日は３打数１安打３打点だった。

エンゼルスの先発は、ジョージ・クラッセン投手（２４）。メジャー登板経験のない右腕だ。今春のオープン戦は試合前の時点で４試合に登板して、１勝１敗、防御率３・８６だった。初回先頭の１打席目は中飛に倒れた。３回１死二塁での２打席目は四球だった。

７―１で３回２死満塁で迎えた３打席目は右中間に、走者一掃の適時二塁打を放った。真ん中のシンカーを捉えると、打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）で中堅トラウトの右横を駆け抜け、３人が生還。悠々と二塁ベースに到達すると、古巣の本拠地は大熱狂に包まれた。この回は相手投手陣が７四球を出すなど乱調し、ド軍が一挙１０得点で逆転に成功した。１０―１の５回２死一塁で迎えた４打席目は左腕スーターの前に空振り三振に倒れ、球場からはため息が漏れた。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後は、１８日（同１９日）に投手としてオープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に登板。打者としては２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦に出場したが２三振を喫するなど３打数無安打に終わっていた。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦は残り２試合。２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルス戦が組まれており、オープン戦最終戦となる２４日（同２５日）には先発登板も予定されている。あす２３日（同２４日）は佐々木朗希投手（２４）が先発予定で、２６日（同２７日）の開幕戦は山本由伸投手（２７）が先発する。