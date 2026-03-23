◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）

３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）が初出場の帝京長岡に競り勝って、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会以来となる春１勝をもぎ取った。

公式戦初先発が聖地のマウンドとなった左腕の金沢龍希（３年）は自己最速１２８キロ。豪腕ではないが１００キロに満たないカーブ、チェンジアップを織り交ぜ相手を翻弄し５回を３安打１失点に抑えた。「（初の公式戦に）緊張はなかったです。ワクワクしました。嬉しかったです」と笑顔。２回には死球や暴投もあり「５０点ぐらいです。荒れてしまった場面もあったので」と冷静に分析した。

５回終わりに我妻敏監督から「おつかれさま」と声をかけられた金沢は「気持ち的には７回までいけたかな。（次も）先発して、欲を言えば９回ですけど継投だと思うんで」と２回戦でも先発を望んでいた。

女房役を務めた荒川陽希（３年）は「インコースまっすぐと、外に逃げるチェンジアップ。そのコラボレーションで、バッター結構外れてたんで、そこは良かったです」と相方を評価していた。