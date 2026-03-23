“ピーター3”ことアンドリュー・ガーフィールドも、“弟”が引き続き活躍する『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編映像をチェックしてくれたようだ。

出演最新作『The Magic Faraway Tree（原題）』のプレミアに出席したガーフィールド。解禁されたばかりの『ブランド・ニュー・デイ』予告編を観ましたかと、次のように答えている。

「はい、観ました。まだ音付きでは観られていないんです。メイクアップ中だったから、他の人の迷惑になると思って。でも、すごくカッコよかったですね。」

音が出せない状況でも、とにかく無音でも良いから再生してくれていたガーフィールド。きっと、早く見たくて堪らなかったのだろう。どんな表情で映像を観たのだろうか？“兄弟”の絆を感じさせるようなエピソードだ。長男であるトビー・マグワイアも観てくれたのかも気になるところ。

ちなみにガーフィールドといえば、前作『ノー・ウェイ・ホーム』プロモーション時には「出ていない」と主張し続けて狼少年状態に。今度の『ブランド・ニュー・デイ』予告編にもサプライズがありそうな余白があり、ファンは早速「他に誰かが出ているはずだ」と検討をつけているところ。今回その“人狼ゲーム”に巻き込まれているのが、サプライズの有力候補とされるデアデビル役のチャーリー・コックス。米番組で「出ているのでは？」と怪しまれ、「出ていません」とひたすら。

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