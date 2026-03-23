『プラダを着た悪魔』アパレルがPLAZAで発売決定

『プラダを着た悪魔』（2006）と、その続編として2026年に公開予定の『プラダを着た悪魔2』アパレルが、全国のPLAZAにて2026年4月3日より発売される。PLAZA オンラインストアでは、店頭での販売に先駆けて2026年3月27日10:00より先行販売を行う。

本コレクションのTシャツには、物語を象徴する赤いハイヒールのビジュアルをはじめ、ミランダの象徴的な台詞「That’s all.」や「EVERYBODY WANTS TO BE US.」を配したデザインを採用。さらに、劇中のファッション誌「RUNWAY」ロゴを施した一枚は、作品の代名詞ともいえる“セルリアンブルー”カラーで登場。

ファンの心を掴むモチーフを多数採用したこだわりのラインアップは、登場人物たちのシルエットや、作品が持つエネルギッシュな空気感をデザインに落とし込み、今の気分でさらりと着こなせる、スタイリッシュな一着に。

※PLAZA 名古屋サカエチカ店、PLAZA OUTLET(全店舗)での取り扱いはありません。

Tシャツ全4種 各種4,950円、キャップ 4,620円

『プラダを着た悪魔』アイテム

Tシャツ全2種 各種4,950円

『プラダを着た悪魔2』アイテム ※オンラインストア先行販売対象外



発売日：2026年4月3日(金)

（PLAZA オンラインストアにて、3月27日(金)10:00より先行販売開始）

※一部アイテムはオンラインストア先行販売の対象外です。