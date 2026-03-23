ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２２日（日本時間２３日）にアリゾナ州グレンデールでマリナーズとのオープン戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打、１三振だった。チームは２―４で敗れた。

相手先発は昨季１５勝の右腕ウー。１点を追う２回先頭はカウント２―１からの４球目、真ん中高めの９５・２マイル（約１５３キロ）のフォーシームを打ち上げて中飛だった。５回先頭はカウント１―１からの３球目、外角低めの８８・３マイル（約１４２キロ）のチェンジアップをすくい上げた。角度１６度、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）の弾丸ライナーは中堅手の守備範囲だった。

１―２の７回無死一塁は２番手の右腕ムニョスと対戦。内角低めのスライダーを２球続けて空振りすると３球目は何とかバットに当ててファウル。しかし、４球目の外角高めの９８・７マイル（約１５８・８キロ）のフォーシームにバットは空を切った。

２―４の９回一死無走者で西田陸浮内野手（２４）が代打で出場し、カウント２―２から内角低めのチェンジアップを逆方向に運んで左前に落とした。オープン戦３本目の安打で９打数３安打、打率３割３分３厘とした。後続も安打で続き、一発出ればサヨナラの場面で村上に打席が回ってきたが、代打が送られた。