バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。

【2026年3月 第4週】発売「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」(全5種・400円)

「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」は、ガシャポンコンセプトフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に『ガールズ&パンツァー』が登場。集めやすいサイズ感にこだわりの造形・彩色を追求した。ラインナップは大洗女子学園の「あんこうチーム」として登場するキャラクター全5種。

○ラインナップ

西住 みほ

武部 沙織

五十鈴 華

秋山 優花里

冷泉 麻子

西住 みほ

武部 沙織

五十鈴 華

秋山 優花里

冷泉 麻子