ガルパン、あんこうチーム集合! 「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」ガシャポンに登場
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。
【2026年3月 第4週】発売「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」(全5種・400円)
「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」は、ガシャポンコンセプトフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に『ガールズ&パンツァー』が登場。集めやすいサイズ感にこだわりの造形・彩色を追求した。ラインナップは大洗女子学園の「あんこうチーム」として登場するキャラクター全5種。
○ラインナップ
西住 みほ
武部 沙織
五十鈴 華
秋山 優花里
冷泉 麻子
西住 みほ
武部 沙織
五十鈴 華
秋山 優花里
冷泉 麻子
【2026年3月 第4週】発売「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」(全5種・400円)
「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」は、ガシャポンコンセプトフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に『ガールズ&パンツァー』が登場。集めやすいサイズ感にこだわりの造形・彩色を追求した。ラインナップは大洗女子学園の「あんこうチーム」として登場するキャラクター全5種。
○ラインナップ
西住 みほ
武部 沙織
五十鈴 華
秋山 優花里
冷泉 麻子
西住 みほ
武部 沙織
五十鈴 華
秋山 優花里
冷泉 麻子