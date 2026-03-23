藤井萩花、美脚際立つミニスカスタイル「脚のラインが美しい」「憧れの体型」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元E-girlsで双子の母「脚のラインが美しい」砂浜で寝転ぶ美脚ショット
藤井は、砂浜で寝転ぶ姿を投稿。両手を広げ、気持ちよさそうに目を閉じている藤井の横には黒の鞄が置かれ、レザー調のアウターに黒のインナー、黒のミニスカートとスニーカーを合わせたスタイルで、スラリと引き締まった足が際立つスタイルを公開している。
この投稿は「スタイル良すぎ」「脚のラインが美しい」「憧れの体型」「綺麗すぎる」「全てが美しい」「憧れる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】元E-girlsで双子の母「脚のラインが美しい」砂浜で寝転ぶ美脚ショット
◆藤井萩花、砂浜で寝転ぶ美脚ショット披露
藤井は、砂浜で寝転ぶ姿を投稿。両手を広げ、気持ちよさそうに目を閉じている藤井の横には黒の鞄が置かれ、レザー調のアウターに黒のインナー、黒のミニスカートとスニーカーを合わせたスタイルで、スラリと引き締まった足が際立つスタイルを公開している。
◆藤井萩花の投稿に反響
この投稿は「スタイル良すぎ」「脚のラインが美しい」「憧れの体型」「綺麗すぎる」「全てが美しい」「憧れる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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