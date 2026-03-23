くれまぐ・エア、ショーパンから圧巻美脚公開「格好良すぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが3月21日、自身のInstagramを更新。ショートパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人YouTuber「格好良すぎる」美太もも全開ショーパン姿
エアは、茶色のハートやコアラなどの絵文字をつづり、写真を投稿。屋外の階段で撮影されたショットでは、ベージュのアウターに、斜め掛けしたベージュのバッグ、デニムショートパンツとベージュのロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿は「格好良すぎる」「茶色がとても似合ってる」「スタイル抜群」「オシャレ」「脚が綺麗」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人YouTuber「格好良すぎる」美太もも全開ショーパン姿
◆エア、ショートパンツで美脚全開
エアは、茶色のハートやコアラなどの絵文字をつづり、写真を投稿。屋外の階段で撮影されたショットでは、ベージュのアウターに、斜め掛けしたベージュのバッグ、デニムショートパンツとベージュのロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆エアの投稿に反響
この投稿は「格好良すぎる」「茶色がとても似合ってる」「スタイル抜群」「オシャレ」「脚が綺麗」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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