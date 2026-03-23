安藤優子、好評だった茄子料理など夕食メニュー公開「お店で出てきそう」「器が素敵すぎて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】キャスターの安藤優子が3月22日、自身のInstagramを更新。豊富なメニューがずらりと並んだ夕食を公開し、話題となっている。
【写真】67歳ベテランキャスター「お店で出てきそう」本人イチオシの“揚げ茄子の胡椒からめ”
安藤は「昨晩のテーブルからのイチオシは、揚げ茄子の胡椒からめ」とつづり、夕ご飯の食卓を投稿。「茄子をしっかり目に揚げて、鶏ガラスープの素、白黒胡椒をからめました。お店の味にはなりませんが（笑）なかなか好評でした！」と記している。その他茶碗蒸しや「新玉ねぎとスナップエンドウ」「イカの一夜干し」「ほうれん草とウインナー バターソテー」など、ボリューム満点のおかずを披露している。
この投稿に「素敵なお料理」「お店で出てきそう」「器が素敵すぎて憧れ」「ヘルシーメニュー体が喜びそう」「お料理参考になります」「どれも美味しそう」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「お店で出てきそう」本人イチオシの“揚げ茄子の胡椒からめ”
◆安藤優子、茄子料理など夕食公開
安藤は「昨晩のテーブルからのイチオシは、揚げ茄子の胡椒からめ」とつづり、夕ご飯の食卓を投稿。「茄子をしっかり目に揚げて、鶏ガラスープの素、白黒胡椒をからめました。お店の味にはなりませんが（笑）なかなか好評でした！」と記している。その他茶碗蒸しや「新玉ねぎとスナップエンドウ」「イカの一夜干し」「ほうれん草とウインナー バターソテー」など、ボリューム満点のおかずを披露している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に「素敵なお料理」「お店で出てきそう」「器が素敵すぎて憧れ」「ヘルシーメニュー体が喜びそう」「お料理参考になります」「どれも美味しそう」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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