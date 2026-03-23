◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日 カリフォルニア州アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打3打点だった。

初回の第1打席は相手先発・クラセンに対し、1ボール1ストライクからの3球目、少し浮いたチェンジアップを狙ったが打ち損じで中飛。顔を横に向けて悔しさをにじませた。

3回1死二塁の第2打席は四球を選んで出塁した。3回2死満塁の好機で迎えた第3打席はエンゼルス投手陣の乱調でこのイニング2度目の打席を迎えた。2死満塁で相手3番手・サウザードのシンカーを振り抜くと、速度117.1マイル（約188.4キロ）の爆速打球が右中間を破り、走者一掃の適時二塁打となった。

5回2死一塁の第4打席は空振り三振に倒れた。7回に第5打席が回ってきたところで代打を送られ、交代となった。

大谷はこの日、試合前にブルペンで投球練習を行い36球を投げ込み、トラウトら元同僚と談笑するシーンも見られた。

24日（同25日）のエンゼルスとのオープン戦で開幕前最終登板に臨む予定で、ロバーツ監督は3月31日（同4月1日）の開幕5戦目、ガーディアンズ戦での先発を明言している。