若槻千夏、復帰時には女性タレントを“リスト化” 活躍を続ける地道な努力「引かれちゃうんですけど…」
タレントの若槻千夏（41）が23日、都内で行われた「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」に登壇。芸能界で活躍するために行っていた努力を語った。
【全身ショット】かわいい！白ジャケットが似合う若槻千夏
新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。
若槻は17歳の時に渋谷でスカウトされグラビアアイドルとしてデビュー。“おバカタレント”としてブレイクするも、人気絶頂時に芸能活動を休止した。その後は、自身プロデュースのブランド設立、結婚、出産を経て芸能界に復帰。現在ではトーク番組を中心に活躍している。
23歳で芸能活動を休止し、32歳で復帰してからも活動を続ける若槻だが、復帰時には3、4年分の女性タレントリストを自ら作成。各ポジションを研究する日々を送ったという。若槻は「反省ノートをもともとつけるタイプの人間だったので、戻る時も自分が今どこのポジションなのか。自分がどうなりたいかっていうよりも、今求められているのはどこのポジションなのかっていうところから分析していた」と語った。
さらに「意外と類似タレントって芸能をやっていると自分ではわからないもの」と語り、キャスティングされた面々を見て分析を続けたという。司会者も若槻の知られざる努力に感心する中、「なんかそういう話をすると引かれちゃうんですけど…」と照れ笑いを浮かべた。
同社では、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新した。同サービスは人材育成課題や希望の教育スタイルに合わせ、「プレミアム」「ベーシック」「ライブラリ」「講師派遣」の４つのサービスメニューで最適な教育プログラム。現場を熟知した講師が自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務的な学びを提供する。
イベントには若槻のほか、SMBCコンサルティングの田中良一社長らが登壇した。
【全身ショット】かわいい！白ジャケットが似合う若槻千夏
新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。
23歳で芸能活動を休止し、32歳で復帰してからも活動を続ける若槻だが、復帰時には3、4年分の女性タレントリストを自ら作成。各ポジションを研究する日々を送ったという。若槻は「反省ノートをもともとつけるタイプの人間だったので、戻る時も自分が今どこのポジションなのか。自分がどうなりたいかっていうよりも、今求められているのはどこのポジションなのかっていうところから分析していた」と語った。
さらに「意外と類似タレントって芸能をやっていると自分ではわからないもの」と語り、キャスティングされた面々を見て分析を続けたという。司会者も若槻の知られざる努力に感心する中、「なんかそういう話をすると引かれちゃうんですけど…」と照れ笑いを浮かべた。
同社では、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新した。同サービスは人材育成課題や希望の教育スタイルに合わせ、「プレミアム」「ベーシック」「ライブラリ」「講師派遣」の４つのサービスメニューで最適な教育プログラム。現場を熟知した講師が自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務的な学びを提供する。
イベントには若槻のほか、SMBCコンサルティングの田中良一社長らが登壇した。