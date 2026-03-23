文化庁の令和5年度「国語に関する世論調査」によると、読みたい本を選ぶときに「書店で実際に手に取って選ぶ」と回答した割合は減少傾向にあるそうです。書籍（紙）の売上減少や書店の閉店が相次ぐなか、『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』『塞王の楯』『イクサガミ』などで知られる直木賞作家・今村翔吾さんは、きのしたブックセンター、佐賀之書店、シェア型書店「ほんまる」という3軒の書店を経営しています。そこで今回は、今村さんが出版業界事情を余すところなく語った『書店を守れ！』から一部を抜粋してお届けします。

【写真】今村翔吾さん「書店の利益は、とにかく不安定なんです」

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シェア型書店への参入

今村翔吾事務所は２０２４年春、書店、古書店（古本屋）、出版社が集まる「本の街」神保町に、「ほんまる」を開業しました。

きのしたブックセンター、佐賀之書店に続く、３店目になります。ただし、他の２店とは異なり、「シェア型書店」という業態を採っています。

シェア型書店の基本的な仕組みをご説明すると、個人・団体が書店から「棚」を借り、そこに自分が売りたい本を並べます。棚を借りる個人・団体＝「店子」は書店に定期的に棚代を支払います。

ですから、「シェア型書店」の経営者は、書店主というより、マンションやアパートのオーナーに近いかもしれません。

シェア型書店の発祥

日本におけるシェア型書店の発祥はいつか、はっきりしたことはわかりません。そもそもの起源は、「一箱古本市」のように、個人が気軽に本を売ることのできるフリーマーケット（蚤の市）の文化に求められるのかと思います。

「シェア型」を謳った最初期の事例としては、２０１９年に開業した吉祥寺の「ブックマンション」が挙げられます。２０２２年には、フランス文学者の鹿島茂先生が神保町で「PASSAGE by ALL REVIEWS」を開業して、大きな話題を呼びました。



『書店を守れ！』（著：今村翔吾／祥伝社）

私がシェア型書店という存在を知ったのは、２０２３年のことです。きのしたブックセンターに続いて、佐賀之書店を開業し、２つの書店のオーナーになっていた頃です。

書店経営者としての私の活動は、メディアにもたびたび取り上げていただき、同業者や読者からもたくさんの応援の声をいただいていますが、書店経営はけっして安穏としていられる状況ではありません。「駅ナカ」という地の利がある佐賀之書店は、きのしたブックセンターよりもいくぶんか楽な面はありましたが、それでも不安でした。ほんまるは、これまで私が経験したことのない業態ですから、先行き不透明感は大きかったですね。

「20年前だったら、３倍は売れましたね」

書店の利益は、とにかく不安定なんです。実際にオーナーになってみてわかりましたが、黒字続きの店であっても、雨や台風や酷暑などの不確定要素で単月赤字に転落することは普通にあります。

また、誰がどんな本を出すのかにも大いに左右されます。売れっ子作家の新作が固まって出る月もあれば、売れ筋らしい売れ筋がほとんど見当たらない月もある。書店側の努力ではどうにもできない要素に、売上が大きく左右されてしまうんです。

佐賀之書店はオープン当日、同業者も驚嘆するほどの売上を叩き出しました。それでも、業界を古くから知る人には「20年前だったら、３倍は売れましたね」と言われました。平均を大きく上回る数字を出したところで、喜んでいる場合ではありません。

常に平均より上を出し続けることで、ようやく食っていけるかどうか。これが書店業界の現状です。これだと、今働いている従業員にお給料を払うことはできても、会社にお金は貯まっていかない。これでは、初期投資の回収や、新規に出店したいという時も、身動きが取れません。

作家・今村翔吾の看板

それでも、今村翔吾事務所の場合、作家・今村翔吾の看板があるため、大胆にリスクを取って新しい事業に挑戦できます。たとえば、新規事業を始めるにあたって、銀行から借り入れをしたのですが、今村翔吾事務所に文筆業という有力な「副業」がなかったら、融資を受けることができなかったかもしれません。

実際に銀行は、私がどういう本を出しているのかを調べるのはもちろん、私の本が書店でどれだけの売場面積を占めているかを写真に撮り、売れ行きも調査していました。さらに、生々しい話ですが、私には、個人保証（連帯保証）の形でかぶっている借金が１億円くらいあります。

それでも、最近は徐々に会社の実績が認められるようになってきて、いわゆる「プロパー融資」も受けられるようになりました。プロパー融資とは、信用保証協会のような第三者の保証をつけず、金融機関がリスクを負って実施する直接融資のことです。これは、借り手が返済不能となった場合、銀行は損失を丸かぶりすることになるので、当然、審査は厳しくなります。いっぽう、借り手にすれば、保証協会をつけた時のように保証料を支払う必要がないため、借入コストの総額を抑えられます。

ですから最近は、銀行側から融資の話があっても、「プロパーでないのならけっこうです」と返事をするようになりました。数年かけて、このステージまで上がってきたわけです。

※本稿は、『書店を守れ！』（祥伝社）の一部を再編集したものです。