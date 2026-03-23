【兵庫県】「牡蠣に舌鼓を打ちたい……」瀬戸内海とグルメを楽しめる「赤穂温泉」の魅力とは？
赤穂温泉は、兵庫県南西端にある赤穂御崎に位置する温泉地です。「よみがえりの湯」とも称されるこの温泉は、優れた泉質で知られています。
瀬戸内海国立公園の多島美を背景に、海と空が一体となったかのような「インフィニティ風呂」を備えた宿もあり、水平線に沈む夕日の美しさは「日本の夕陽百選」にも選ばれるほどの絶景。心身ともに深いリラックスへと導いてくれます。
また、赤穂は古くから「塩」の産地として有名であり、「赤穂市立海洋科学館・塩の国」では伝統的な塩作り体験も楽しめます。さらに、冬のシーズンには瀬戸内海が育んだ大粒で濃厚な「牡蠣」を堪能できる飲食店が軒を連ね、多くのグルメファンでにぎわいます。さらに海沿いの「きらきら坂」は、おしゃれなカフェやショップが並ぶ散策スポットとして、高い人気を誇っています。
「赤穂温泉のオーシャンビューは画像越しでも凄さを感じるので、温泉に浸かりながら直に見てみたい。開放的な気分になれそう」（30代男性／神奈川県）」
「牡蠣に舌鼓を打ちたいから」（20代男性／香川県）」
「瀬戸内海の眺めがよさそうで、行ってみたい」（40代女性／山梨県）」
「瀬戸内海を一望できる絶景温泉地で、忠臣蔵ゆかりの赤穂浪士の史跡や赤穂城跡など歴史探訪もできるので、観光と温泉を両方満喫したい一人旅にぴったりだから」（40代男性／静岡県）」
(文:All About ニュース編集部)
瀬戸内海国立公園の多島美を背景に、海と空が一体となったかのような「インフィニティ風呂」を備えた宿もあり、水平線に沈む夕日の美しさは「日本の夕陽百選」にも選ばれるほどの絶景。心身ともに深いリラックスへと導いてくれます。
「赤穂温泉」周辺には何がある？赤穂温泉の周辺には、歴史と自然、そして旬の味覚を楽しめるスポットが点在しています。まずは、忠臣蔵で知られる赤穂義士ゆかりの「赤穂城跡」や、四十七士を祀る「大石神社」を訪れ、歴史の息吹を感じるのが定番のコースです。
「牡蠣に舌鼓を打ちたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「赤穂温泉のオーシャンビューは画像越しでも凄さを感じるので、温泉に浸かりながら直に見てみたい。開放的な気分になれそう」（30代男性／神奈川県）」
「牡蠣に舌鼓を打ちたいから」（20代男性／香川県）」
「瀬戸内海の眺めがよさそうで、行ってみたい」（40代女性／山梨県）」
「瀬戸内海を一望できる絶景温泉地で、忠臣蔵ゆかりの赤穂浪士の史跡や赤穂城跡など歴史探訪もできるので、観光と温泉を両方満喫したい一人旅にぴったりだから」（40代男性／静岡県）」
(文:All About ニュース編集部)