3年ほど前に夫を見送り、現在ひとり暮らしをしている女優の中原ひとみさんは、自立した生活を心がけているそう。年齢を感じさせない若々しさを保つ秘訣とは――（構成：丸山あかね 撮影：宮崎貢司）

【写真】「お料理は手順が大切なので、これも脳トレだと思って作っています」と語る中原さん

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優しかった夫に恩返しをしたかった

私、もうすぐ90歳になるみたい。自分の年齢ってあんまり気にしていないから、人から言われてビックリしました。（笑）

2025年の春に、丸の内TOEIの閉館に際して開催された「昭和100年映画祭」で、1957年公開の『純愛物語』が上映されることに。ヒロインを演じた私は、上映前に行われた舞台挨拶でスピーチさせていただきました。

東映ニューフェイスに合格して、デビュー間もない21歳の頃に出演した作品です。それがベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞。私は幸先の良い女優人生をスタートできたのだなと、あらためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。

私生活でも、この作品で共演したことがひとつの縁になり、夫（俳優の江原真二郎さん）と結婚したのです。同い年ですが、ちょっとだけ姉さん女房なので「しっかりしなきゃ」という気持ちが強かったですね。

夫はもっと活躍してもいい役者だと思っていたので、叱咤激励していました。でも彼は、私の幸せを優先してくれて「いいんだよ、僕はこれで」なんて言っていましたね。

本当に穏やかな人で、夫婦喧嘩は一度もしたことがありませんでした。

夫が亡くなって3年が経ちます。彼がパーキンソン病を発症していることがわかったのは、17年のこと。

パーキンソン病は、脳内のドーパミンが減って身体が動かなくなる進行性の病です。夫は次第に歩けなくなり、車いす生活に。その2年ほど前に、東京・石神井の一軒家から娘の暮らす神奈川県のマンションに引っ越していたので、自宅介護ができたのです。

一軒家は段差だらけでしたが、マンションはバリアフリーですから。夫は、自分のそういう現状を淡々と受け入れている様子でした。

強い薬を使っていたので、副作用で夜中に幻覚に襲われたり、車いすに乗って家から抜け出して転倒したり。大変なこともありましたが、最期まで介護したかった。私に自由に女優業を続けさせてくれた、優しい夫に恩返しをしたかったのです。

21年、誤嚥性肺炎を起こして入院し、胃ろうを造設したのを機に、パーキンソン病専門の施設に入所することになりました。できることはしてあげられたという気持ちがあったので、穏やかな心で見送ることができたと思います。

日々の暮らしの中で脳トレを

娘が同じマンションの違うフロアに暮らしているとはいえ、あまり頼りすぎないようにしているんです。娘は子どもの面倒や仕事もあって忙しいので、なるべく自分のことは自分でするように心がけ、何日も会わないこともありますよ。

元気でいるための基本は規則正しい生活にありますね。私はだいたい毎朝7時頃に起床して、まず仏壇に手を合わせます。お水を入れ替え、お花の手入れもして、夫の位牌をみつめながら心を整えるのがルーティン。

それから朝食を作ります。今朝はジャガイモ、カボチャ、サツマイモ、オクラとブロッコリーを入れたスープをいただきました。以前はサラダで野菜を摂っていたのだけれど、スープのほうが食べやすいので気に入っています。

夕食は煮物を作ったり、お肉を焼いたり。それにお味噌汁という感じですね。

私は要支援2の認定を受けているので、週2回ほど来てくださるヘルパーさんに頼むこともできるのですが、ご飯は自分の食べたいものを、慣れ親しんだ味で作るのが一番。

お料理は手順が大切なので、これも脳トレだと思って作っています。食べ終わった後の食器洗いも、すぐにする。溜めると、どんどん面倒になってしまうから。（笑）

外出時の支度にも頭を使いますね。当日になってバタバタしたくないので、私は前日の夜には、何を着て、どんなアクセサリーにしようかと考えておくようにしています。

昨日は、いま穿いているスカートのアイロンがけをしました。誰も見ていないかもしれないけれど、身だしなみを整えるのは自分のためです。自信を持って人前に出たいので。それに、いつ女優の仕事が来てもいいように準備しておきたいですから。

身体が元気でセリフも覚えられるなら、「引退」の選択はないと思っています。ほどよい緊張感があると、自然に背筋が伸びるものです。

＜後編につづく＞