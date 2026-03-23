「お父さん若いね」鈴木奈々、イケメン父親との顔出しショット公開！ 「カップルにも見える」「仲良し」
タレントの鈴木奈々さんは3月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな父親との顔出しショットを披露しました。
【写真】鈴木奈々&父親の顔出しショット
鈴木さんはデニムのセットアップを着て、ポケットに手を入れクールに決めたポーズ。その後ろには、サングラス姿の父親がデニムパンツと白シャツのラフなスタイルで立っています。若々しくイケメンな父親の姿です。
コメントからは、「いつまでも仲良し親子」「カワイイ」「素敵な親子コーデ」「奈々ちゃんとお父さん、素敵すぎて一緒に歩いてたらカップルにも見えると思う」「お父さん若いね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々&父親の顔出しショット
「素敵な親子コーデ」鈴木さんは「写真はお父さんとだよー 私もお父さんもEDWINのデニムコーデです！」とつづり、1枚の写真を投稿。アパレルショップの店内で撮影された59歳の父親とのツーショットです。
鈴木さんはデニムのセットアップを着て、ポケットに手を入れクールに決めたポーズ。その後ろには、サングラス姿の父親がデニムパンツと白シャツのラフなスタイルで立っています。若々しくイケメンな父親の姿です。
金髪ボブにイメチェンした姿を披露自身のInstagramでプライベートやオフショットなどをたびたび公開している鈴木さん。12日の投稿では「ウィッグでイメチェンです」とつづり、金髪ボブにイメチェンした姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)