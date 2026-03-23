静岡県松崎町の田んぼを使った花畑に、2026年もユニークな手作りのかかしが並びました。

【写真を見る】人間そっくり“野球少年”や“昭和歌謡アイドル”⋯ユニークな手作りかかし登場＝静岡・松崎町

松崎町那賀地区の県道沿いでは毎年この時期、田んぼを花畑にするイベントが行われていて、10年ほど前からは手作りのかかしの展示が続けられています。

静岡県の民謡「ちゃっきり節」や昭和歌謡のアイドル、野球少年などのテーマで作られたかかしが花畑に飾られました。

2026年は、3月22日までの3連休に、かかし作りのワークショップが初めて町内で開かれたということです。

＜観光客＞

Q.野球少年はいかがでしたか?

「いいですね、昔を思い出して。少年時代にタイプスリップするような、この松崎町は私も好きでね」

＜松崎花畑実行委員会 坂本典隆さん＞

「みんな楽しみながら、いろんな試行錯誤をしながら作っていくというところで、会話が弾んでね、素晴らしい空間になったというのは、うれしい次第ですね」

かかしは4月末までの展示予定で、花畑では5月初めに無料で花摘みができます。