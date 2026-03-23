◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日 カリフォルニア州アナハイム）

ドジャースのタナー・スコット投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に6回から2番手で登板。3ランを浴びるなど1死しか奪えず4失点で降板した。

11─1の6回、2番手でマウンドに上がったスコットは先頭・トラウトに中前打を許すと、シャヌエルを四球で歩かせ無死一、二塁のピンチを招いた。4番・ソレアには3球目、高め直球を狙われ左中間席に3ランを被弾。1アウトも奪えず3点を失った。

次打者・モンカダをニゴロに打ち取ったもののアデルに中前打を浴びると、ローのゴロを三塁手・ハーランが捕り損ね、1死一、二塁と再びピンチを招いたところでマウンドを降りた。

後を継いだカスパリウスが1死満塁からペラザの遊ゴロの間に三塁走者の生還を許し、スコットは4失点となった。

スコットは昨季、4年総額7200万ドル（約108億円）でドジャースに加入。守護神として期待されたが、メジャーワーストのセーブ機会失敗10を数えるなど不振が際立ち、61試合で1勝4敗、23セーブ、防御率4・74に終わった。

雪辱を期すシーズンだが、開幕を目前に控え、不安要素を残した。