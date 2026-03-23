24年12月6日に54歳の若さで亡くなった中山美穂さんの公式サイト「MIHO NAKAYAMA OFFICIAL」が23日、予定通り3月末で閉鎖すると発表した。

公式サイトでは「【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内」と題した声明がアップされた。「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えた。

24年12月20日、同サイト内で25年3月31日を最後にファンクラブが終了すると発表。合わせて「オフィシャルサイトは2026年4月1日に閉鎖し、以降アクセスできなくなります」と伝えていた。

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以下、発表全文。

【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内

平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。

2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。

これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

【サイト閲覧可能期間】

2026年3月31日(火)23:59まで