WBCアイテムがオークションに 大谷翔平「台湾戦ユニホーム」約2億3850万円で落札 イタリア代表「エスプレッソマシン」など出品
野球のWBCで注目されたパフォーマンスが、今度はオークションで話題になっています。
ベネズエラが決勝戦でアメリカを破り、初優勝を果たした第6回WBC。
MLBの公式オークションサイトでは、WBCで使われた貴重なアイテムが次々と落札されています。
ここでも圧倒的な存在感を見せたのが、侍ジャパンの大谷翔平選手です。
例えば、大谷選手のロッカーのネームプレートの落札額は、約135万円でした。
さらに、先制ホームランを放った台湾戦で着たユニホームは日本時間午前11時過ぎに、約2億3850万円で落札されました。
そして「Live News days」が注目したのは“エスプレッソマシン”です。
エスプレッソといえば、今大会で準決勝まで進み快進撃を見せたイタリア代表の、ホームランが出た際の「エスプレッソセレブレーション」が話題になりました。
そこで使われたエスプレッソマシンもオークションに出品され、こちらも午前11時時点で約80万円となっています。
“エスプレッソ軍団”とも呼ばれていたイタリア代表。
オークションでもエスプレッソの余韻を残してくれました。