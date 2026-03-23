風間俊介、7年半務めた「ZIP！」月曜パーソナリティー卒業「皆さん何も心配せず」視聴者に呼びかけ
【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の風間俊介が3月23日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。約7年半務めた月曜パーソナリティーを卒業した。
【写真】風間俊介「ZIP！」ラスト出演で美人アナと2ショット
2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーを務めた風間。最後のレギュラー出演となる今回の番組ラストには、これまでの7年半を振り返る映像が流れた。
最後には、風間が「いろんなことが思い出されますし、一番最初に僕が『ZIP！』をスタートとした時に『すべての朝に寄り添っていきたい』と言ったのですが、今思うとあのコメントは少し恥ずかしいんですよ」と出演当時を回想。「なんでかと言うと、みんなと一緒にいたら『ZIP！』に関わっていく人たちって、すべての方の朝に寄り添うことが当たり前だったんです。なので、今日で僕は『ZIP！』を卒業しますけれど、これからも明日からも来週からも、ここにいる人たちがみなさんの朝に寄り添っていきますので、皆さん何も心配せずにこれからも『ZIP！』と一緒に素敵な朝を迎えていただけたらと思います」と視聴者へ呼びかけていた。
総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは「見てくださっている方にも、一緒に仕事をしている私たちにも率先して先頭に立って、寄り添う言葉ってなんだろうと考えながらいつも放送してくれていた印象があります」と風間をねぎらい。続けて「風間さんが出ると月曜日という印象があったじゃないですか。水曜日に代打で来てくださると『今日月曜日？』とざわつく現象が起きるじゃないですか。来週から大丈夫かなというのだけ、みんな誤解しないか心配」と笑顔で語っていた。そして、最後には笑顔で“ZIP！ポーズ”を披露し、締めくくった。
この放送を受け、視聴者からは「来週からいないの寂しい」「お疲れ様でした！」「風間くんロスです！」と反響が続々。また、放送時にX（旧Twitter）では「＃風間くんありがとう」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】風間俊介「ZIP！」ラスト出演で美人アナと2ショット
◆風間俊介「ZIP！」卒業
2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーを務めた風間。最後のレギュラー出演となる今回の番組ラストには、これまでの7年半を振り返る映像が流れた。
総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは「見てくださっている方にも、一緒に仕事をしている私たちにも率先して先頭に立って、寄り添う言葉ってなんだろうと考えながらいつも放送してくれていた印象があります」と風間をねぎらい。続けて「風間さんが出ると月曜日という印象があったじゃないですか。水曜日に代打で来てくださると『今日月曜日？』とざわつく現象が起きるじゃないですか。来週から大丈夫かなというのだけ、みんな誤解しないか心配」と笑顔で語っていた。そして、最後には笑顔で“ZIP！ポーズ”を披露し、締めくくった。
◆風間俊介「ZIP！」ラスト出演に反響
この放送を受け、視聴者からは「来週からいないの寂しい」「お疲れ様でした！」「風間くんロスです！」と反響が続々。また、放送時にX（旧Twitter）では「＃風間くんありがとう」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】