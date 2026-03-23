広瀬すず、一新したいこと明かす「レパートリーを変えたい」
【モデルプレス＝2026/03/23】女優の広瀬すずが23日、都内で行われたサントリー（株）「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に、女優の伊藤沙莉、俳優のオダギリジョー、声優の津田健次郎とともに出席。一新したいことを明かした。
【写真】広瀬すず、スリットワンピから美脚チラリ
“プレモル子ちゃん”シリーズ2年目に突入した感想を聞かれると、プレミアムなまるちゃん役を演じる広瀬は「CMの反響もすごくありますし、私は静岡県出身で、まるちゃんと地元が一緒なので、静岡県民としてとてもうれしく思っています。2年目も楽しみです」と声を弾ませ、3月23日から放映開始される新CMは、これまでのCMとは雰囲気が変わり、クールな仕上がりになっているが、広瀬は「本当にクールでモノクロの世界観がかっこいいですし、ミュージックビデオを撮っているような感覚で（笑）、私も照れがありつつも、おしゃれでかっこいい完成を見てすごくうれしかったです」と笑顔で語った。
また、同商品やCMの雰囲気が一新したことにちなみ、自身が一新したいことを尋ねられると、広瀬は「おにぎりの具！」と答えて笑いを誘い、「（おにぎりの具の）レパートリーを変えたいです。普段、外で買ったり、自分で握って仕事現場に行くことも多いんですけど、たらこ・明太子がとにかく好きなんです。毎日食べても飽きないんですけど、もうちょっとレパートリーを増やしたいなと思っています。冷蔵庫に魚卵しかないので一新させたいです（笑）」とコメント。
おすすめの具を聞かれた伊藤は「エゴマの葉を醤油と唐辛子とごま油とゴマで漬けておいたやつ美味しいよ」と勧めると、広瀬は「おしゃれ！美味しそう」と目を輝かせ、津田は「エゴマを超えるものが思いつかないんですけど、焼きサバをほぐしてとか」と提案。オダギリは「なんだろう…。僕は普通に昆布が好きですね…」と答え、会場の反応が薄いことを察し「言わなきゃよかった（笑）」と苦笑したが、広瀬は「全部試したいですね。おにぎりライフを楽しめそうです」と胸を躍らせた。
続けて、伊藤が、服の断捨離が苦手だが、年も重ねて好みが変わってきたから一新させたいと吐露すると、広瀬は「私は気分転換でよく断捨離します」と打ち明け、伊藤から「どんな気持ち？」と尋ねられると、広瀬は「鬼のような気持ちで、何年か着ていなかったら、捨てるようにしています。心を鬼にして見てないふりをして、上を見ながら（笑）。あとはよく人にあげたりして、自分が着なくても見るだけで（満足）」とにっこり。伊藤は「背中を押していただきました。ありがとうございます」と語った。
さらに、“ゆったりと時間をかけて楽しみたいこと”を聞かれると、広瀬は“食事”と答え「食べ物ばかりですみません（笑）」と笑いつつ、「私たちの職業の方って食べるのがめちゃくちゃ早くないですか？スタッフさんもすごく早いです。演者さんも食べるのがすごく早い方がいて、私は休憩になった時に、やっとフッと息が抜けるというか、もうちょっとゆったりご飯を食べて、オンオフじゃないですけどあまり急ぎたくないなって思うんです」とコメント。
加えて、広瀬は「セカセカすると、ずっとせっかちな性格になってしまいそうで（笑）、早く食べて自分の時間を作るのも理想的ではあるんですけど、ご飯はゆっくり味わって食べたいなと思います」と語った。（modelpress編集部）
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◆広瀬すず、一新したいこと明かす
“プレモル子ちゃん”シリーズ2年目に突入した感想を聞かれると、プレミアムなまるちゃん役を演じる広瀬は「CMの反響もすごくありますし、私は静岡県出身で、まるちゃんと地元が一緒なので、静岡県民としてとてもうれしく思っています。2年目も楽しみです」と声を弾ませ、3月23日から放映開始される新CMは、これまでのCMとは雰囲気が変わり、クールな仕上がりになっているが、広瀬は「本当にクールでモノクロの世界観がかっこいいですし、ミュージックビデオを撮っているような感覚で（笑）、私も照れがありつつも、おしゃれでかっこいい完成を見てすごくうれしかったです」と笑顔で語った。
おすすめの具を聞かれた伊藤は「エゴマの葉を醤油と唐辛子とごま油とゴマで漬けておいたやつ美味しいよ」と勧めると、広瀬は「おしゃれ！美味しそう」と目を輝かせ、津田は「エゴマを超えるものが思いつかないんですけど、焼きサバをほぐしてとか」と提案。オダギリは「なんだろう…。僕は普通に昆布が好きですね…」と答え、会場の反応が薄いことを察し「言わなきゃよかった（笑）」と苦笑したが、広瀬は「全部試したいですね。おにぎりライフを楽しめそうです」と胸を躍らせた。
続けて、伊藤が、服の断捨離が苦手だが、年も重ねて好みが変わってきたから一新させたいと吐露すると、広瀬は「私は気分転換でよく断捨離します」と打ち明け、伊藤から「どんな気持ち？」と尋ねられると、広瀬は「鬼のような気持ちで、何年か着ていなかったら、捨てるようにしています。心を鬼にして見てないふりをして、上を見ながら（笑）。あとはよく人にあげたりして、自分が着なくても見るだけで（満足）」とにっこり。伊藤は「背中を押していただきました。ありがとうございます」と語った。
◆広瀬すず、時間をかけて楽しみたいこととは
さらに、“ゆったりと時間をかけて楽しみたいこと”を聞かれると、広瀬は“食事”と答え「食べ物ばかりですみません（笑）」と笑いつつ、「私たちの職業の方って食べるのがめちゃくちゃ早くないですか？スタッフさんもすごく早いです。演者さんも食べるのがすごく早い方がいて、私は休憩になった時に、やっとフッと息が抜けるというか、もうちょっとゆったりご飯を食べて、オンオフじゃないですけどあまり急ぎたくないなって思うんです」とコメント。
加えて、広瀬は「セカセカすると、ずっとせっかちな性格になってしまいそうで（笑）、早く食べて自分の時間を作るのも理想的ではあるんですけど、ご飯はゆっくり味わって食べたいなと思います」と語った。（modelpress編集部）
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