若槻千夏、ストレス発散法は“残高”確認 新社会人に独自のアドバイスも
タレントの若槻千夏（41）が23日、都内で行われた「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」に登壇。独自のストレス発散法を紹介した。
【全身ショット】スタイル抜群！パンツスタイルの若槻千夏
新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。
若槻は17歳の時に渋谷でスカウトされグラビアアイドルとしてデビュー。“おバカタレント”としてブレイクするも、人気絶頂時に芸能活動を休止した。その後は、自身プロデュースのブランド設立、結婚、出産を経て芸能界に復帰。現在ではトーク番組を中心に活躍している。
過去にタレントとして超多忙な日々を送っていた若槻だが、イベントでは新社会人に向けて、当時行っていたストレス発散方法を紹介。若槻は「友達と遊ぶこと、推し活をすることでストレス発散になると思うんですけど、当時は本当に全然遊べなかったので、メンタル的に落ち込んだり、どうしようかなと思った時はATMに行って残高を確認しました」と明かし、会場を笑わせた。
その行動の結果、若槻は「お金に変わっている」ことを実感して、ストレス軽減につながったと語り、「どこかで自分の中でメンタルが整うものを1個でも見つけてほしいなとは思います」と呼びかけた。
同社では、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新した。同サービスは人材育成課題や希望の教育スタイルに合わせ、「プレミアム」「ベーシック」「ライブラリ」「講師派遣」の４つのサービスメニューで最適な教育プログラム。現場を熟知した講師が自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務的な学びを提供する。
イベントには若槻のほか、SMBCコンサルティングの田中良一社長らが登壇した。
【全身ショット】スタイル抜群！パンツスタイルの若槻千夏
新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。
若槻は17歳の時に渋谷でスカウトされグラビアアイドルとしてデビュー。“おバカタレント”としてブレイクするも、人気絶頂時に芸能活動を休止した。その後は、自身プロデュースのブランド設立、結婚、出産を経て芸能界に復帰。現在ではトーク番組を中心に活躍している。
その行動の結果、若槻は「お金に変わっている」ことを実感して、ストレス軽減につながったと語り、「どこかで自分の中でメンタルが整うものを1個でも見つけてほしいなとは思います」と呼びかけた。
同社では、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新した。同サービスは人材育成課題や希望の教育スタイルに合わせ、「プレミアム」「ベーシック」「ライブラリ」「講師派遣」の４つのサービスメニューで最適な教育プログラム。現場を熟知した講師が自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務的な学びを提供する。
イベントには若槻のほか、SMBCコンサルティングの田中良一社長らが登壇した。