女優広瀬アリス（31）が23日、Xを更新。自身の投稿をめぐって「発言気をつけます」とポストした。

広瀬は18日、「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」とつづり、自身の“驚き顔”の写真を公開。皿には激辛ソースとみられるものがのっており、からさに驚いたのか、目を大きく見開いていた。

このポストに対し、一般ユーザーがさまざまな反応を示した。中には「推しの結婚が発表された。っていう顔」との声もあった。

広瀬は当該ポストを引用した上で「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」と主張。続けて「充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの。その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ」とつづり、多数の反響が寄せられていた。

広瀬はどの投稿のことか、具体的な記述こそしなかったが「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」とつづった。

このポストに対し「広瀬アリスさんのポストいつも拝見してます。どうしても有名な方だと、届く人数が大きくなってしまうけど、これからも伸び伸びとポストしていただけたら嬉しいです」「アリスさん結婚しても私は祝福しますよ！！」「大丈夫だよ、気にしなくていいと思う。誰でも考え方はそれぞれだし、こうして言ってくれたことだけで十分伝わってるよ。お互いに気をつけながら話せたらそれでいいよね」などと書き込まれていた。