日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。東日本大震災当時、避難所となった宮城県南三陸町の体育館を桝キャスターが取材。生活物資や訓練だけではない大切な備えとは。【真相報道バンキシャ！】

■3.11震災直後の避難所で人々は…15年前の“絆”

3月6日、桝太一キャスターが向かったのは、宮城県南三陸町。

桝キャスター

「こちらがベイサイドアリーナです。15年前、南三陸町の最大の避難所になっていた場所です」

総合体育館ベイサイドアリーナ。ここで15年前、家や家族を失った人たち約1500人が、一時、避難生活をおくっていた。

停電のため、懐中電灯をつるし、毛布にくるまり身を寄せ合う人々。あらゆるものがなくなった。

救護室の人

「コレステロールの薬だけをお求めの方いらっしゃいますか。大変申し訳ありません。在庫がないのできょう渡せません」

患者

「えー」

避難者

「いまは燃料が欲しいですね。ガソリンとかそういうやつ」

支援にきた人

「燃料は仙台市内もないんですよ」

突如として始まった、過酷な共同生活。人々は何を支えに生き抜いたのか。バンキシャ！が入手した映像に、その手がかりが記録されていた。

■初公開映像から見る、震災直後の避難生活

2011年3月11日、最大震度7を観測した宮城県。南三陸町では620人が亡くなり（災害関連死を含む）、いまも211人の行方が分かっていない。

これまで公開されていなかった、震災翌日の映像。南三陸町の住民が撮影したものだ。

住民撮影

「これから一体、どうしたらいいんでしょうか」

そして、たどり着いたのがベイサイドアリーナ。一時1500人ほどが避難していた場所だ。

◇

ベイサイドアリーナは、2階建ての総合体育館。1階のメインアリーナ。天井が落下する危険があったためこの場所には避難できず、物資置き場に。多目的ホールは遺体の安置所となっていた。

そのため避難者たちは、主に通路や2階のラウンジなど、この限られたスペースで、避難生活をおくっていた。薄暗い通路に、大勢の避難者たち。

■津波に襲われた町役場の職員 避難所の運営へ

バンキシャ！が注目したのは、震災2日後、拡声器を使い、避難者に話しかけていた人物。

高橋さん（住民撮影）

「食料が不足したり、夜の光がないとか、きのうも何人か来て『なんとかならないのか』と言うんですが、実はなんともならないんです」

この人は何者なのか？

3月6日、桝キャスターが話を聞くことができた。当時、町役場の職員だった高橋一清さん。

町役場の職員（当時） 高橋一清さん（65）

「そうですね、私ですね。直後の映像を、よく撮っていましたね」

地震発生時は、役場にいたという高橋さん。高台の避難所を見に行った時、役場は津波に襲われ、多くの同僚が亡くなった。

■震災から2日後 避難者の“役割決め”

その後、高橋さんはベイサイドアリーナへ。

桝キャスター

「（避難所の運営を）自分がやらなければいけない」

高橋さん

「状況的にはそうですよね」

「ここにいた町の職員が限られていたということです」

震災から2日後、まず高橋さんが始めたのは…

高橋さん

「早速ですが、どんな仕事が出てくるか分からないんですが、大きく4つに仕事を分けたいと思います。1つは食事に関する隊です」

食事隊・救護隊など、避難者それぞれの役割を決めること。

桝キャスター

「役割分担っていう発想はどこから？」

高橋さん

「普通に考えて必要だなとしか思わなかったです」

「もう誰にも頼れないので、自分たちだけでやるしかないので」

■役割を担う避難者たち 避難所でできることを

震災から3日後の映像を見ると…

避難者

「物資の関係誰だ？どこに置くか？」

「ここでいいです」

「はいよ、手渡し」

支援物資の水を協力して運んでいく。

震災から4日後、役割に応じて、水やパンを配る人たちも。

避難者

「お水、いつ出るか分からないから大事に使ってください」

「入れ物、使うかもしれないのでとっておいてください」

「右から入ってください」

この日、自衛隊から医療用の酸素ボンベが届くと、高橋さんも協力して運んでいた。

高橋さん

「同じ苦労をしているということが、逆に支え合う気持ちになりますから」

「役割をとにかく決めることで、本当に何もできない不安よりは役割がある安心感が生まれると思うんですね」

■避難所で診療の医師 協力した避難者たち

震災翌日から、ベイサイドアリーナで診療を行った医師の西澤匡史さん。

西澤さんも、役割を持つことで避難者の気持ちが変わっていくことを感じていた。

ベイサイドアリーナで診療 西澤 匡史さん

「医療に関係ないような人でも、例えば患者さんを運びこんだりするようなときには、お手伝いしていただいた」

「悲しみに暮れるばかりではなくて、何か行動するっていうことが、精神的にも少し前向きな気持ちになれる」

当時、診療に訪れたのは1日約300人。その対応でも助けられたという。

避難所の人

「受け付け番号にします。手に書きますからね。混乱ないようにします。協力してください」

■避難生活で担った役割「水を使わないトイレ」作り

さらに話を聞いたのは、家族でベイサイドアリーナに避難していた行場博文さん。当時の役割は…

当時 家族で避難 行場博文さん（66）

「物資で来たブルーシートで囲って、長屋風のトイレを作りました」

震災15日後の映像に、仮設トイレとともに、行場さんたちが作ったというトイレが。

重機で穴を掘り、水を使わないトイレを作ったという。

行場さん

「1日1日頑張ることで、なんとかなるんだなっていう思いには変わりつつあった」

■東日本大震災の経験「助け合いが大事」

そして、避難生活が始まって約1か月後。

避難者

「ついたー」

ようやく電気が復旧。

徐々に避難者たちは生活の場をほかに移していき、震災から約2か月後、ベイサイドアリーナは避難所としての役割を終えた。

行場さん

「奪い合えば物は足りないけれど、譲り合えば物は余るっていうのが、東日本大震災の時だったと思うんです」

「本当に助け合いっていうのは大事だなって」

■防災の備えに大切「人間同士の支え合い」

あれから15年。当時、町役場の職員だった高橋さんがいま伝えたいこととは―

高橋さん

「普段の日常生活の中で、ご近所さんや同じ地域の方々で助け合える、支え合える人間関係をどうつくっていくか。そのことが災害時には大きく影響してくるんだろうなと思うんですね」

桝キャスター

「防災の備えっていうと、物であったり技術であったりと僕は思うんですけど、人というのは相当あるものなんですか？」

高橋さん

「そうですね。もちろん物の備えも大事ですし、訓練しながら想定外の出来事を想像する訓練も必要だと思いますけど、最後はやっぱり人間同士の支え合いで生きていくしかない」

（2026年3月22日放送『真相報道バンキシャ！』より）