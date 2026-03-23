河村勇輝がGリーグで25得点12リバウンドのダブルダブルもチームは3連敗

3月23日（現地時間22日）、ウィンディシティ・ブルズがバーミングハム・スクアドロンとレガシー・アリーナで対戦し、134－119で敗れた。

約3週間ぶりのGリーグ出場となった前戦に続き、先発出場した河村。試合開始からチーム全体が重い立ち上がりとなる中で、ブルズの最初の得点を挙げて口火を切る。その後もアシストやフリースローで必死に繋ぐが、チームは最初の10分間で18－33と15点のビハインドを背負う苦しい展開に。第2クォーター、河村は果敢なペイントアタックでファウルを誘い、鋭いパスで味方のダンクを演出するなど奮闘を見せたが、チームの得点は伸び悩み点差拡大で試合を折り返した。

第3クォーターには河村の長距離砲2本を筆頭に得点が動き始める。執念深くルーズボールを追い掛け速攻から味方のダンクをお膳立てなど、”らしさ”を発揮する場面も見られたが、前半に負った大量ビハインドを返上することはできず。最後は119－134でタイムアップとなった。







河村は約36分の出場で6本中2本の3ポイントシュートを沈め、チームハイタイの25得点2リバウンド12アシスト1スティールのダブルダブルをマークしている。

3連敗を喫したブルズは25日（同24日）、スクアドロンへのリベンジマッチに挑む。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 119－134 バーミングハム・スクアドロン



WCB｜18｜26｜43｜32｜＝119



BHM｜33｜39｜30｜32｜＝134

【動画】3月23日の河村勇輝のプレーを一気見！